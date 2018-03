SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador Giba falou sobre a polêmica envolvendo o pagamento da pensão de seus dois filhos. O campeão olímpico revelou ter pego empréstimos com amigos e familiares para pagar a dívida de R$ 82 mil, rebateu acusações da ex-mulher Cristina Pirv e reclamou do valor mensal estabelecido de R$ 12 mil para a pensão. "Não posso ficar quieto quando eles pedem R$ 82 mil de pensão, eu não tenho isso. Eu fiz vários empréstimos. Para pagar tudo agora eu fiz vários empréstimos com meus amigos", disse Giba em entrevista coletiva em Curitiba, que foi transmitida ao vivo no Instagram do ex-jogador nesta terça-feira (6).

A presença do UOL no evento foi censurada pelo ex-atleta da seleção brasileira. "Não ganho mais aquilo que eu ganhava, eu vivo o dia a dia. O único salário fixo que eu tenho é da Globo, vi o total sendo colocado na conta dela. E se eu não tivesse palestras ou a família da minha esposa para ajudar? Isso está errado. A Justiça tem que ver melhor, não generalizar", afirmou.

"Não existe mais o glamour que tinha antes. Existe a situação do Brasil que está hoje. Não sou mais jogador, dependo das palestras e tudo mais. Perguntaram o que eu fui fazer no aniversário do Neymar. Fui fazer business, fui trabalhar também", continuou.

Giba se diz chateado com a maneira como o assunto foi abordado na imprensa. O ex-ponteiro reitera que não havia como quitar as pensões e entende que Pirv misturou sentimentos para criticá-lo na mídia. "Estamos aqui para falar dos meus filhos e estou preocupado com eles, com essa exposição. Não poderia ir para a mídia os valores e tudo mais. Mudei a minha vida para pagar metade do preço para ficar perto dos meus filhos. Não posso viver em qualquer lugar, vivo da minha imagem. Estou expondo meus filhos", reclamou.

"É muito difícil ver [esta situação] pela história que eu construí. A última vez que estava em situação como esta foi na época do doping, e reconheci que eu errei", disse o ex-jogador. A vida que meus filhos levam é privilegiada e fico muito chateado pelos comentários. Mas cada um tem uma vida, eu sou uma figura pública, minha vida está na mídia". "Mas fico muito triste não só com meu caso, mas com o Brasil inteiro. Existe muitos pais que fazem isso. Mães que tentam atingir o pai através dos filhos. No casamento que acabou vai ter ex-marido e ex-mulher, mas não ex-pai e ex-mãe. Isso está atrapalhando minha vida, meus próprios patrocinadores", comentou.

À reportagem, Pirv declarou que Giba não vê os filhos desde 19 de janeiro. Em entrevista coletiva, o ex-jogador nega que tenha abandonado e diz que viajou a trabalho, com documentos para provar. No processo, a romena detalha os pagamentos que Giba fez ao longo dos últimos meses.

Em janeiro, Pirv afirma que Giba pagou R$ 2.000 dos R$ 12.993 previstos. Nos meses de julho, novembro e dezembro do ano passado, o ex-jogador teria depositado R$ 5.000 por mês (de R$ 12.730 previstos). Já em agosto, Giba teria pago R$ 10 mil, enquanto em maio de 2017 o valor foi de R$ 9.769,05. Segundo os advogados da romena, Giba não teria depositado nenhum centavo da pensão em junho, setembro e outubro de 2017.