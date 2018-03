Justiça suspende venda de cerveja nos estádios do Paraná

CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESs) - O TJ-PR (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná) suspendeu a venda de cervejas nos estádios de futebol paranaenses, liberada desde setembro de 2017, quando deputados aprovaram um projeto de lei que permitia a volta da comercialização da bebida, vetada desde 2008. Por 13 votos a 9, o TJ-PR avisou que a venda está suspensa até o julgamento do mérito, sem data marcada. O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (MDB-PR), um dos autores do projeto de lei, reclamou nas redes sociais. "Lamento informar que foi suspensa a lei da qual sou co-autor que autoriza a venda de cerveja nos estádios. Por 13 votos a 9, o Órgão Especial do TJPR tomou a decisão nesta segunda feira, dia 5 de março, voltando a ser proibida a venda nos estádios em jogos futebol", escreveu em sua conta no Twitter. O veto veio após um pedido do procurador-geral de Justiça Ivonei Sfoggia, que considera "inconstitucional" a lei. Ainda cabe recurso sobre a decisão, sancionada pelo governo do Paraná em 25 de setembro do ano passado.