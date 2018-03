Abrabar lamenta decisão sobre veto a venda de cerveja nos estádios

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar), Fábio Aguayuo, divulgou uma nota nesta manhã de terça-feira, 6, na qual lamenta a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ) de suspender a venda de cerveja nos estádios.

Aguayou afirmou ainda a intenção de buscar apoio junto aos parlamentares para tentar reverter esta decisão do órgão especial. A ideia é tentar uma ação junto à Procuradoria Geral do Estado (PGE) ou da própria Assembleia Legislativa do Paraná, onde foi aprovada a lei Estadual que autoriza a venda da bebida.

Veja a nota na íntegra:

Informamos Lamentavelmente que foi suspensa temporariamente a lei Estadual que autoriza a venda de CERVEJA nos estádios uma grande luta da Abrabar, Clubes e Deputados que valorizam e incentiva o esporte e o bom torcedor. A decisão foi por 13 votos a 9, o Órgão Especial do TJPR tomou a decisão nesta segunda feira, dia 5 de março, voltando a ser proibida a venda nos estádios em jogos futebol.

Já entramos em contato com os líderes da Assembleia e apoiadores da lei para recorrermos, seja PGE ou Procuradoria da Casa e tentar reverter a decisão no próprio TJPR ou tribunais superiores.

Nos causou surpresa a agilidade de nossa ação ser julgada antes da manifestação do STF sobre o assunto.

Fabio Aguayo

Presidente ABRABAR

