Diego se diz esperançoso por convocação para a Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Entre as opções avaliadas por Tite para a disputa da Copa do Mundo, o meio-campista Diego disse, em entrevista ao "SporTV", que não passa um dia sem pensar na seleção e está esperançoso em disputar seu primeiro Mundial. Na próxima segunda-feira (12), Diego estará atento à lista que o treinador divulgará para os amistosos contra Rússia e Alemanha, em março. Serão os últimos dois compromissos antes da convocação final, em maio. "É uma sensação animadora. Eu com 33 anos passo a encarar um pouco diferente. Minha primeira convocação foi com 17 anos. De lá para cá, sempre com o sonho de alcançar uma Copa do Mundo. Conquistei alguns títulos com a seleção, mas não realizei esse sonho. Tenho vivido essa possibilidade. Acredito muito, estou esperançoso", disse. Porém, Diego sabe que precisará manter o nível no Flamengo. "Mas tudo isso passa diretamente pelo meu desempenho pelo Flamengo. Meus momentos de seleção foram maravilhosos, consegui desfrutar como nunca. Extremamente prazeroso, uma motivação extra que tenho diariamente, não tem um dia que não penso na seleção, mas claro que de uma forma saudável”, completou. Diego disse que, aos 33 anos, é diferente experimentar a sensação de jogar pela seleção brasileira. Ele voltou ao Brasil em 2016 depois de 12 anos atuando na Europa. “É extremamente prazeroso. Desde que o momento que chega, vê o emblema, veste a camisa de passeio, olha no espelho. Todo o esforço vale a pena por estar. E agora vivo outro momento, com meus filhos entendendo [de 7 anos e de 4 anos]. De volta ao Brasil, toda minha família aqui. Deixa tudo isso mais especial”, disse.