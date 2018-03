Jaguar F-TYPE SVR recebe versão mais esportiva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Jaguar apresenta novo pacote visual do F-TYPE SVR no Salão de Genebra, com itens que remetem às competições automobilísticas Há seis opções de combinação de cores inspiradas nos carros de corridas. Com 575 cv de potência, o modelo também pode decalques com a inscrição "575" (referente à potência) l, detalhes em fibra de carbono e rodas de 20 polegadas forjadas. O novo pacote visual inclui melhorias aerodinâmicas, como redesenho do para-choque dianteiro, além de mudanças no assoalho, nos retrosivores e no aerofólio traseiro em fibra de carbono, assim como nas tampas dos retrovisores. Segundo a marca, o F-TYPE SVR é capaz de atingir os 320 km/h e acelerar de zero a 100 km/h em 3,5 segundos. O Salão de Genebra estará aberto ao público entre os dias 8 e 18 de março. O evento é realizado no centro de exposições Palexpo.xpo.