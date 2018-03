Com aumento de multa, Palmeiras estende vínculo de Dudu para 2022

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras divulgou que renovou o contrato de Dudu até dezembro de 2022. O vínculo antigo do atacante era válido até dezembro de 2020. O contrato estendido vem junto com um reajuste salarial para o camisa 7, além do aumento da multa rescisória. No fim de janeiro, a diretoria do Palmeiras veio a público para informar que havia recebido uma proposta da China por Dudu, com direito a salários quatro vezes maior dos que ele tinha no Brasil. Na ocasião, o diretor de futebol palmeirense, Alexandre Mattos, afirmou que o atacante ficaria porque ainda tinha a intenção de conquistar títulos e fazer história pelo clube. Nos últimos dias, Dudu voltou a ser alvo de notícia do mercado de transferências porque mudou de empresário. Ao UOL Esporte, André Cury disse que o jogador gostaria de deixar o país no fim de 2018.