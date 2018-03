Atlético-MG renova com Otero, Cazares e quatro atletas da base

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG informou nesta terça-feira (6) que renovou o contrato de seis jogadores do elenco principal. Do sexteto, estão dois jogadores importantes —Cazares e Otero—, além de outros garotos recém promovidos. Camisa 10 e esperança para o setor de criação do time, Cazares tinha um vínculo com o Atlético até dezembro do ano que vem, mas prolongou por mais um ano e agora passa a ter um vínculo até o final de 2020. Autor de um gol e maior garçom do Atlético neste ano, com seis assistências, o venezuelano Otero tinha contrato até junho de 2020, estendido agora para dezembro do mesmo ano. As outras renovações ocorreram com as promessas do time mineiro. Aos 19 anos, o armador Marco Túlio renovou até dezembro de 2021. Promovido ao elenco principal em 2018, o jogador já participou de seis jogos, mas cinco deles aconteceram sob comando de Oswaldo de Oliveira. No ano passado, Marco Túlio foi um dos destaques do time sub-20 alvinegro que terminou campeão do estadual e da Copa do Brasil da categoria. O meio-campista Marquinhos também chamou atenção na base, subiu para o profissional e ganhou um novo contrato com a mesma duração do companheiro. Completando a lista, estão goleiro Fernando e o meia Bruninho. O primeiro renovou até dezembro de 2019. Já o meia, filho do lateral Bruno, que passou pelo Atlético no fim dos anos 90, renovou até dezembro de 2022. Aos 17 anos, Bruninho já recebeu duas oportunidades neste ano, ambas saindo do banco de reservas com Oswaldo.