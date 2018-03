Número de turistas brasileiros em Portugal cresce 39% e bate recorde em 2017

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apenas no ano de 2017, mais de 869 mil turistas brasileiros visitaram Portugal. Se comparado a 2016, que recebeu cerca de 625 mil turistas brasileiros, o aumento foi 39%. Os dados são do INE (Instituto Nacional de Estatística de Portugal). O pequeno país ao sul da Europa, que tem apenas 10,5 milhões de habitantes, vem recebendo cada vez mais de turistas. Para se ter uma ideia, em 2005, foram quase 6 milhões de turistas de todo o mundo. Em 2017, o valor mais do que dobrou, atingindo um total de 12,6 milhões de turistas estrangeiros. As informações são da Agência Brasil. Os brasileiros vêm acompanhando essa tendência e, cada vez mais, visitam a "terrinha". Se em 2005, o número de turistas brasileiros no país foi pouco mais de 177 mil, dez anos depois, em 2015, já chegava a 552 mil, um valor três vezes maior. Em 2016, o valor ultrapassou os 625 mil turistas brasileiros. Os brasileiros estão em quinto lugar no ranking de turistas que visitam o país. Em primeiro lugar está o Reino Unido, com quase 2 milhões de turistas em 2017. Em seguida, vem a Espanha (1,7 milhões); a França e a Alemanha ( com pouco mais de 1,3 milhões). O Brasil, em número de turistas que visitaram Portugal, está a frente de países como os Estados Unidos (685 mil turistas, em 2017) e a Itália (543 mil). De acordo com informações do site Turismo em Portugal, vinculado ao Ministério da Economia, o país conquistou o prêmio de Melhor Destino Turístico do Mundo no World Travel Awards 2017. Para a professora aposentada Tania Carvalho, 65 anos, o país faz jus ao prêmio. Ela e o marido viajam para Portugal todos os anos, onde afirmam se sentir em casa. "Além das facilidades da língua, aqui nós sentimos seguros. Lisboa, por exemplo, é uma cidade cheia de opções culturais, shows de música e peças de teatro. E o interior do país também é lindo, com cidades encantadoras para se visitar. Um país pequeno, charmoso e acolhedor", ressalta a carioca, que não descarta a ideia de se mudar para Portugal. "Tenho uma amiga, aposentada também, que se mudou para cá e está feliz da vida. Fugiu da violência e da insegurança do Rio de Janeiro e está reconstruindo a vida por aqui", conta Tania, que conversou com a reportagem no bairro turístico do Chiado, na capital lusitana. Segundo os dados do INE, o montante obtido pelo setor de hotelaria em Portugal registrou crescimento de 16,6%, com gastos totais de turistas estimados em 3,4 milhões de euros (considerando também os visitantes locais). Atualmente as receitas com turismo e viagens representam 10% do Produto Interno Bruto do país, que cresceu cerca de 2,7%, em 2017.