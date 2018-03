Avião militar russo cai na Síria e deixa 32 mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião militar russo caiu em uma base aérea do país na Síria nesta terça-feira (6), matando as 32 pessoas a bordo, segundo o Ministério da Defesa russo. O avião Antonov An-26 levava 26 passageiros e 6 tripulantes e caiu a 500 m da pista; segundo militares russos, houve um "erro técnico". A Rússia é aliada do presidente sírio Bashar al-Assad e tem uma base militar em Hemeimeem, na Síria, perto do Mar Mediterrâneo, onde ocorreu o acidente. A base militar não fica perto de locais de conflito atuais na guerra civil síria, mas houve bombardeios no local em dezembro. O Ministério da Defesa russo, porém, diz que o aeronave, que era de carga, não foi atingido por fogo inimigo, mas afirmou que o acidente será investigado.