Exposição de Orquídeas estará no Jardim das Américas

O Shopping Jardim das Américas, em Curitiba (PR), realiza a exposição de orquídeas pela quarta vez e que sempre faz muito sucesso no mall. Serão expostas diversas espécies exclusivas entre os dias 7 a 11 de março, na mesma semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. O evento será no 1º Piso, próximo às Lojas Americanas, em uma parceria do Shopping com a RF Orquídeas.

Poucos sabem que o Brasil é um dos maiores santuários de orquídeas do mundo e isso se dá devido à condição climática do país. Por ser perto do Dia Internacional da Mulher, a exposição é uma boa oportunidade para quem quiser comprar flores e presentear nesta data especial, dia 08 de março. Pensando nisso, as flores que estarão expostas poderão ser compradas partir de R$ 22,00. Serão várias espécies, cores e matizes, além de adubos, vasos e substrato.

Serviço

Shopping Jardim das Américas

Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 Jd. das Américas

(41) 3366-5885