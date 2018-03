Governo afirma que não renovará contrato de concessão das rodovias no Paraná

Os contratos entre governo e concessionárias de pedágio que operam no Paraná não serão renovados. A informação é do Ministério dos Transportes. Com essa determinação, as seis empresas que operam no estado desde 1997 devem devolver o controle das rodovias federais ao governo em 2021, que é quando vencem os contratos firmados no governo Jaime Lerner.

Com isso, as concessionárias têm mais três anos para administrar as estradas federais que compõem o chamado "Anel de Integração" e, até lá podem cobrar pedágio.

Em nota, o Ministério dos Transportes informou que já estuda a possibilidade de criar um novo programa de concessões, contratado e administrado pela União. Com o fim do contrato, as rodovias voltam para as mãos do governo federal.

Hoje, o estado tem uma das tarifas de pedágio mais caras do país. A decisão foi anunciada poucos dias depois dos contratos de concessão entrarem na mira da Operação Lava Jato.