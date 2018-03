Museu Paranaense propõe debates emblemáticos

O Museu Paranaense promove atividades especiais em março no Mês da Mulher da Secretaria de Estado da Cultura. Bate-papos emblemáticos e necessários trazem à tona discussões relativas à mulher afrodescendente, bissexual, lésbica, pesquisadora, prostituída, transexual, além da apresentação do resultado de uma pesquisa que reuniu histórias de mulheres com base no acervo do museu.

“Neste ano o Museu Paranaense quer trazer reflexões sobre outras mulheres que pouco têm voz ou que não encontram espaço ainda na sociedade, apesar de tantos avanços que a questão de gênero encontra no nosso país. Por isso convidamos grupos de transexuais, de prostitutas, de pessoas ligadas ao movimento LGBT, afrodescendentes, para que venham contar uma pouco de suas vivências e pensar caminhos para que essas vivências possam ser menos sofridas em nossa sociedade”, disse o diretor do Museu Paranaense, Renato Carneiro Jr.

A programação começa no Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quinta-feira, 8 de março, com um bate-papo às 19h30 sobre a mulher no meio acadêmico. Cinco pesquisadoras com perfis e realidades diferentes falam sobre a viabilidade de ser mulher em um ambiente dominado por homens. Na ocasião também será lançado o SophiaData, uma database e central de conexão entre mulheres pesquisadoras.

A mesa-redonda intitulada Olhares: Mulheres e suas vivências será no dia 9, a partir das 19h30. O debate conta com a participação de Heliana Hemeterio (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexo), Josiane de Lima (Transgrupo Marcela Prado) e Carmen Costa (Grupo Liberdade Curitiba). A mediação fica por conta da professora Carla Morales (Dom da Terra AfroLGBTI).

No dia 25, às 11h, o grupo Nova Era Kotekitai - Curitiba, uma banda musical feminina que possui o objetivo de transmitir a paz e a esperança por meio das músicas, realiza uma apresentação no jardim do Museu Paranaense.

EXPOSIÇÃO

Encerrando o Mês da Mulher, a exposição As histórias das mulheres a partir do acervo do Museu Paranaense é inaugurada no dia 28 de março às 17h no térreo do MP. A mostra apresenta o resultado de uma pesquisa no acervo da instituição por meio de um projeto de extensão intitulado Cultura Material e Gênero da Universidade Federal do Paraná e também do grupo de trabalho do MP nomeado Modos de Vestir.

MÊS DA MULHER

A Secretaria de Estado da Cultura promove no mês de março a segunda edição do Mês da Mulher, evento que visa a valorização da mulher na área acadêmica, artística, cultural, pessoal e profissional. Para saber mais sobre a programação organizada pela SEEC para o Mês da Mulher acesse www.cultura.pr.gov.br.

SERVIÇO: Talk e lançamento do SophiaData

Dia 8 de março às 19h30.

Auditório José Loureiro

Mesa-redonda Olhares: Mulheres e suas vivências

Dia 9 de março às 19h30

Auditório José Loureiro

Apresentação Nova Era Kotekitai – Curitiba

Dia 25 de março às 11h30

Jardim do Museu Paranaense

Abertura da exposição As histórias das mulheres a partir do acervo do Museu Paranaense

Dia 28 de março às 17h

Térreo do Museu Paranaense

Entrada gratuita

Museu Paranaense

Rua Kellers, 289, São Francisco. Curitiba/PR

Terça a sexta-feira das 9h às 18h

Sábado, domingo e feriado das 10h às 16h

(41) 3304-3300