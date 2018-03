IPC de Curitiba apresenta retração durante o mês de fevereiro

O Índice de Preços ao Consumidor do município de Curitiba registrou variação negativa de -0,18% em fevereiro - segunda queda do ano. Em janeiro a taxa foi de -0,32%; já em fevereiro de 2017 o índice havia sido positivo em 0,26%. Com isso, o IPC dos dois primeiros meses de 2018 totaliza oscilação de -0,49%, e nos últimos 12 meses a variação acumulada é de 2,22%.

A retração dos preços em fevereiro teve forte influência dos descontos ofertados em alguns medicamentos, do declínio nos valores cobrados em pacotes turísticos e da inflexão no preço da gasolina.

Assim, na contribuição para o resultado mensal, evidenciaram-se as quedas nos grupos Saúde e Cuidados Pessoais (-1,63%), Despesas Pessoais (-1,38%) e Transporte (-0,19%). Por outro lado, os principais avanços ocorreram em Habitação (0,90%), Alimentos e Bebidas (0,33%) e Vestuário, também 0,33% (tabela 1).

Entre os itens pesquisados, constatam-se quedas nos preços de anti-hipertensivo (-31,53%), pacotes turísticos nacionais (-7,09%), gasolina comum (-1,28%), ingressos para casas noturnas (-7,70%), vestido adulto (-7,66%), perfume (-3,50%) e tomate (-14,86%). Já os principais produtos com alta foram botijão de gás (9,41%), automóvel usado (0,56%), terno (5,15%), blusa e camisa femininas (3,03%), aluguel residencial (0,52%), conserto de veículos (1,51%) e cebola (28,31%).