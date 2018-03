Vinhos para harmonizar com o almoço de Páscoa. Veja as opções

(foto: Divulgação)

Com a aproximação da páscoa, iniciam-se os planos para elaboração do cardápio a ser deliciado com família e amigos, e é claro que os vinhos não podem estar fora das comemorações. Por isso a VINDAME, importadora de vinhos focada em rótulos originários de terroirs de excelência, destaca algumas opções para que a bebida seja incorporada ao menu.

A primeira sugestão combina perfeitamente com o tradicional bacalhau. O vinho branco "Sorriso di Cielo", do produtor italiano La Tosa, traz os aromas da casta Malvasia di Candia, da região Emilia Romagna. A colheita manual das uvas acontece no início de setembro. Sua fermentação com controle de temperatura (entre 14 e 15 graus) com leveduras indígenas e maturação por 5 meses. Por isso, sua produção é limitada. Valor: R$ 259,00.

Outra opção de vinho branco é o Piemonte Chardonnay, de cor amarelo-palha clara, com reflexos esverdeados, produzido pelo vinhedo Franco Francesco, que tem uma grande preocupação ambiental, tendo como filosofia a produção de um vinho “buono, pulito e giusto” (bom, limpo e justo). Valor: R$ 94,00.

Mas nem só de vinhos brancos se faz a harmonização de peixes. Michael Schütte, sócio diretor da VINDAME, indica alguns tintos para degustar com o bacalhau. O primeiro é o Fuenteseca, produzido na região de Valencia. Um vinho seco, de coloração rubi, é feito a partir de uvas das castas Bobal (60%) e Cabernet Sauvignon (40%). Valor R$ 89,00.

Se preferir um vinho ainda mais complexo, o Gevrey-Chambertin “Vieilles Vignes”, um Pinot Noir com 92 pontos na avaliação da Burghound, é uma ótima opção. Com produção natural sem a utilização de herbicidas, fungicidas ou pesticidas, resulta em aromas complexos de frutas vermelhas escuras, notas de sous-bois, caça e madeira. Valor: R$ 739,00

E, para acompanhar os deliciosos chocolates, nada melhor que o Heritage, de produção limitada, da vinícola Convento de las Claras. Um rótulo do tipo reserva, 100% tempranillo, com 92 pontos pelo Robert Parker. Uma criação excepcional da Ribera del Duero. Valor: R$ 369,00

Para finalizar, o Critera, um Primitivo de colheita manual e cor vermelha púrpura escura. Produzido nos vinhedos na região de Nardò, no sul de Puglia, com clima mediterrâneo, de invernos frios e secos e verão ventilado e quente. Valor: 129,00