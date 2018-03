Governo substitui cinco diretores da Polícia Federal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma semana após o ministro Raul Jungmann assumir o Ministério da Segurança Pública e substituir o diretor-geral da PF (Polícia Federal), o governo federal fez novas mudanças na cúpula da corporação, trocando cinco dos seis diretores do órgão. Publicadas no DOU (Diário Oficial da União) desta terça-feira (6), as exonerações dos ex-diretores —executivo, Sandro Avelar; de Administração e Logística Policial, Alfredo José de Souza Junqueira; de Inteligência Policial, Cláudio Ferreira Gomes; de Gestão Pessoal, Clyton Eustaquio Xavier; e de Investigação e Combate ao Crime Organizado, Eugenio Coutinho Ricas— foram assinadas pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Para o lugar dos cinco diretores exonerados foram nomeados, para os respectivos cargos, Silvana Helena Vieira Borges; Fabricio Schommer Kerber; Umberto Ramos Rodrigues; Delano Cerqueira Bunn e Elzio Vicente da Silva. Silvana Helena será a primeira mulher a ocupar a diretoria executiva do órgão, podendo vir a substituir o diretor-geral sempre que este precisar se ausentar ou estiver impedido de exercer suas atribuições. Por ora, o único diretor nomeado durante a gestão do ex-diretor-geral Fernando Segovia, a permanecer no cargo é Amaury Alan Martins de Souza Junior, que está à frente da Diretoria Técnico Científica desde novembro de 2017 —quando Segovia foi nomeado diretor-geral e substituiu toda a cúpula do órgão. Na semana passada, Segovia foi substituído por Rogério Galloro. Após deixar a diretoria-geral, Segovia foi nomeado para a função de adido policial federal na embaixada do Brasil em Roma, na Itália, pelo prazo de três anos. Sua nomeação foi publicada no DOU da última quinta-feira (1º).