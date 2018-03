Direto dos anos 90, Jon Secada faz show em Curitiba

Jon Secada: carreira como solista começou em 1992 com o álbum que o fez ganhar o mundo (foto: Divulgação)

Com uma carreira que abrange mais de duas décadas, dois Grammy Awards, 20 milhões de álbuns vendidos e papéis protagonistas da Broadway, os sons aclamados e românticos de Jon Secada, resultam em numerosos sucessos em inglês e espanhol estabelecendo-o como um dos primeiros artistas bilíngues a ter sucesso internacional, com sua musica latina mesclada a sua musica pop americana. Neste ano, Jon Secada retorna aos palcos trazendo vida e um tributo sincero a Beny Moré, um dos ícones mais queridos de Cuba. Produzido por Julio Bagué, com o apoio da Peer Music e na companhia de The Charlie Sepulveda Big band ‘Para Beny Moré With Love’ encontra-se o artista cubano-americano reescrevendo dez dos clássicos intemporais de Moré, organizados por ninguém menos que Ray Santos. No set list também vão estar seus grandes sucessos como ‘Mental Picture’, ‘Just Another Day’, ‘Angel’, ‘Do You Believe in Us’, a versao latina de ‘Otro Dia Mas Sin Verte’ e muitos outros. É hoje no Teatro Positivo.

Formado em Música pela Universidade de Miami, Jon Secada foi atleta e instrutor de artes marciais até conhecer Gloria Estefan, no fim dos anos 1980, e ingressar como corista na lendária Miami Sound Machine.

A carreira como solista começou em 1992 com o álbum homônimo que o fez ganhar o mundo. Foram seis milhões de cópias vendidas e hits como ‘Angel’, ‘Just Another Day (Otro Dia Más Sin Verte)’, ‘Angel, I’m Free’ e ‘Do You Believe In Us’?.

Paralelamente à carreira musical, ele iniciou uma trajetória de sucesso na Broadway e também como compositor e produtor. Jon Secada foi peça fundamental na explosão de talentos como Jennifer López e Ricky Martin no mercado latino. Mandy Moore é outra de suas pupilas.

Reconhecida como personalidade humanitária do ano em 2016 pela fundação Muhammad Ali, a carreira da Secada se disparou em 1991, com o lançamento do álbum de estreia intitulado “Jon Secada” (SBK / EMI), que vendeu mais de seis milhões de cópias em todo o mundo, foi certificado triple platina nos EUA e alcançou o numero 15 nos albuns pop da Billboard.

A versão em espanhol do álbum, ‘Otro Dia Mas Sin Verte’ (EMI-Latin), lhe deu o álbum latino número 01 de 1992 e com ele Jon ganhou seu primeiro Grammy Award, na categoria “Best Latin Pop Album” e emplacou mais 03 hits no Top 20 hits da Billboard.

O artista de 55 anos tem 16 álbuns no mercado, sendo que o último deles – ‘To Beny Moré With Love’ – foi lançado em 2017.

SERVIÇO

Jon Secada

Quando: hoje, às 21 horas

Onde: Teatro Positivo – Grande Auditório (R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Duração do show: cerca de 90min

Quanto: ingressos variam de R$150,00 (meia-entrada) a R$490,00 (inteira), de acordo com o setor.

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Associados ao programa de benefícios Teatro Positivo possuem 50% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular.

Classificação etária: 12 anos

Informações p/ o público: (41) 33150808 / 33173283

Realização: MCA Concerts

Discografia

Álbuns de estúdio

Jon Secada (1992)

Otro Día Más Sin Verte (1992)

Heart, Soul & a Voice (1994)

Si Te Vas (1994)

Amor (1995)

Secada (1997)

Better Part Of Me (2000)

The Gift (2001)

Amanecer (2002)

Same Dream (2005)

A Christmas Fiesta (2007)

Una Fiesta Navidena (2007)

Expressions (2009)

Classics (2010)

Clasicos (2010)

Otra Vez (2011)

CD/DVD Ao Vivo

Jon Secada - Stage Rio (2010)

Compilações

Greatest Hits (1999)

Grandes Exitos (1999)

Latin Classic (2002)

30 Exitos Superables (2003)

Collected (2008)

Singles

1984 “Jon Secada At Coconuts” - Single

1986 “Love With A Smile” - Single

1992 “Just Another Day” / “Otro Dia Mas Sin Verte” - Jon Secada/ Otro Dia Mas Sin Verte

1992 “Do You Believe In Us” / “Cree En Nuestro Amor” - Jon Secada/ Otro Dia Mas Sin Verte

1992 “Angel” - Jon Secada/ Otro Día Más Sin Verte

1993 “Do You Really Want Me” - Jon Secada

1993 “I’m Free” / “Sentir” — Jon Secada/ Otro Día Más Sin Verte

1993 “One Of A Kind” - Jon Secada

1993 “Tiempo Al Tiempo” - Otro Día Más Sin Verte

1994 “If You Go”/”Si Te Vas” - Heart, Soul, and a Voice/ Si Te Vas

1994 “Whipped” - Heart, Soul, and a Voice

1994 “Mental Picture”/”Solo Tu Imagem — Heart, Soul, and a Voice/ Si Te Vas

1995 “Ciego de Amor” - Si Te Vas

1995 “Where Do I Go From You” - Heart, Soul and a Voice

1995 “If I Never Knew You” (with Shanice) - Pocahontas

1995 “Se Eu Não Te Encontrasse” (com Daniela Mercury) - Pocahontas

1995 “Es Por Ti” — Amor

1996 “Alma Con Alma” - Amor

1996 “Un Mundo Nuevo” - Voces Unidas

1997 “Too Late Too Soon” - Secada

1997 “I Will Always Remember - Single

1997 “Believe” - Secada

1997 “La Magia De Tu Amor” — Secada (Spanish Version)

1997 “Amándolo” — Secada (Spanish Version)

2000 “Stop/Así” - Better Part of Me

2000 “Papi” - Better Part of Me

2000 “Break The Walls” - Better Part of Me

2000 “Dentro De Ti” - Better Part of Me

2000 “There’s No Sunshine Anymore” - Better Part of Me

2002 “Si No Fuera Por Ti” — Amanecer

2003 “Por Amor with Gloria Estefan” — Amanecer

2005 “Window To My Heart” - Same Dream

2005 “Feliz Navidad” - A Christmas Fiesta

2006 “Free” - Same Dream

2009 “Lost Inside Your Heart” - Longe ou Perto (dueto com Marina Elali)

2012 “Still I Rise” (dueto com Cyndi Lauper)

2012 “I’m Never To Far Away”