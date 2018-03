Trio Quintina: (foto: Guillermo Giansanti)

A Biblioteca Pública do Paraná (BPP) promove uma programação especial hoje, dia do aniversário de 161 anos de sua fundação. Os eventos incluem a cerimônia de entrega do Prêmio Paraná de Literatura 2017, show com o grupo Trio Quintina e atividades voltadas ao público infantil. A entrada é gratuita.

Às 10h30, acontece a entrega do Prêmio Paraná de Literatura 2017, seguida de um bate-papo com os escritores vencedores, lançamento dos livros premiados e sessão de autógrafos. O público que comparecer ao auditório da BPP recebe gratuitamente exemplares das obras ganhadoras.

Mais de 2 mil escritores de todo o Brasil enviaram livros inéditos para a quarta edição do concurso. Música e crianças — Comemorando 20 anos de carreira, o Trio Quintina abre a temporada 2018 do projeto Música na Biblioteca com um show no hall térreo, às 17h30. Para o público infantil, a programação começa às 10h, com uma sessão de contação de histórias e uma oficina de criação e ilustração. Às 14h, as crianças participam de um tour temático pela Biblioteca, seguido de contação de história e oficina de ilustração.

Serviço

Programação especial de aniversário da BPP

10 horas — Atividades para o público infantil

10h30 — Evento de entrega do Prêmio Paraná de Literatura 2017

14 horas — Atividades para o público infantil

1730 — Música na Biblioteca: Trio Quintina

Entrada: gratuita.

Mais informações: (41) 3221-4917