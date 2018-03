Tempo de Amar: Talento de Nelson Freiras extrapola os limites do humor

Quando alguém, há muito tempo em determinado segmento, decide abandonar a zona de conforto para encarar qualquer outro desafio, sempre surge aquela dúvida: será que vai dar certo? Nelson Freitas foi só mais um que pagou pra ver. Conhecido pelos tantos anos de ‘Zorra’, surpreendeu aos que só o conheciam da TV ao aceitar um papel em “Tempo de Amar”, do Alcides Nogueira. E como Bernardo, um tipo viciado em jogo, marido da complicada Alzira (Deborah Evelyn), ele veio a se tornar um dos principais nomes da novela. Atuação irrepreensível. Talentoso demais. Não foi a primeira dele. Antes já existiram participações em ‘Rainha da Sucata’, ‘Salsa e Merengue’, ‘Uga Uga’ e ‘As Filhas da Mãe’ (Globo), ‘Tocaia Grande’ (Manchete) e ‘Chiquititas’ (SBT). Mas nenhuma com tanto destaque como agora. Um valor que a Globo pode contar sempre, em diferentes trabalhos, como também foram os casos de Marcelo Médice, Maria Clara Gueiros, Fabiana Karla, Mariana Santos e Marcos Veras em outras ocasiões.

Dos males...

A Band escolheu 15 de abril para a estreia do novo programa do Datena nas tardes de domingo. Terá pela frente a primeira rodada do Brasileirão, mas, estrategicamente, fugiu das finais dos campeonatos regionais.

Novidade

O SporTV, a partir da próxima segunda-feira, como quadro do ‘Seleção SporTV’, já tem confirmada a estreia do ‘A Regra Clara’, título encontrado a partir da frase que ficou famosa do Arnaldo Cezar Coelho. Além dele, participação também dos outros comentaristas de arbitragem da casa, Leonardo Gaciba, Paulo César de Oliveira e Renato Marsiglia. Material, farto, os lances duvidosos do fim de semana.

Livre para voar

A grande questão, a partir da aquisição do formato, será em qual emissora Justus irá colocar o programa. O seu contrato com a Record vence na metade do ano. Havendo a renovação, poderá ser lá mesmo. Ou em qualquer outra TV, considerando seu desejo de oferecer pacote fechado do ‘Aprendiz’ – produto mais comercialização.

Camisa 10 - 1

O canal Esporte Interativo programa para breve a exibição da série ‘10 x 10’, com a história de dez dos principais camisas 10 do futebol brasileiro. Serão 20 episódios, dois sobre cada personagem, em uma iniciativa da produtora Ovo em Pé.

Camisa 10 – 2

Pelé, Zico, Rivellino, Gerson, Tostão, Jairzinho e até Dida, que já morreu, serão alguns dos focalizados neste trabalho do EI com a produtora Ovo em Pé. As gravações serão realizadas ao longo de toda semana que vem no Museu do Futebol, do estádio do Pacaembu-SP, com participações de Mauro Beting e Ricardo Corte Real. Serão usadas também muitas imagens do Canal 100.

Sigiloso

Roberto Justus está negociando a compra do ‘O Aprendiz’, programa em oito edições na Record. E o seu melhor até agora. Assunto que está sendo conduzido pessoalmente. Sem intermediários ou mais ninguém no circuito.

Grade

A Globo definiu o período de exibição da próxima temporada de “Mister Brau”. No ar às terças-feiras, ficará em cartaz entre 24 de abril a 12 de junho. Agora, foco na Michele Brau (Taís Araújo), que se consolida como diva da música pop mundial, enquanto Brau (Lázaro Ramos) corre atrás da fama perdida.

Uma coisa é uma coisa...

A participação de William Waack, segunda, no Fábio Porchat, volta do programa, fez arregalar alguns olhos, levando vários deles a imaginar ser possível uma aproximação do ex-Globo com o jornalismo da Record. Bom esquecer. A chance é nenhuma.

Estreia

A TV Aparecida prepara para abril o lançamento do “Tudo em Família”, game show em 13 episódios, com duas famílias concorrendo no palco sobre temas do cotidiano. Apresentação de Rogério Chiaravalli.

Voando

O “BBB”, em sua sexta semana de exibição, registrou recordes e crescimento na audiência. Em São Paulo, entre 26 de fevereiro e 4 de março, alcançou média de 27 pontos e 45% de participação. No Rio, 29 pontos de audiência e 50% de share. Nas duas praças, o programa apresentado por Tiago Leifert registrou ainda crescimento três pontos de audiência (13% e 12%, respectivamente), quando comparado com a semana de estreia.

Raposa – Bruno Montaleone já está a todo vapor nas gravações de ‘O Outro Lado do Paraíso’ como Johnny, irmão de Mariano (Juliano Cazarré). Recém-chegado a Pedra Santa, ele não vai se adaptar ao trabalho no garimpo e consegue uma vaga de segurança no bordel para alegria de Maíra (Juliane Araújo). Ela se apaixona pelo rapaz e passa a ser explorada por ele. (Montaleone e Juliane Araújo)

Bate – Rebate

Pedro Bial gravará uma série de entrevistas na Europa e Estados Unidos para a segunda temporada do ‘Conversa’ na Globo, que volta ao ar em abril.

Em ‘O Outro Lado do Paraíso’, Mariano também será alvo da tesoura de Sophia (Marieta Severo), mas, ao contrário dos outros, não morrerá.

Eduardo Vaz, do BandSports, é a nova voz oficial da Fórmula Indy na Bandeirantes, no lugar de Téo José, que se transferiu para o Fox Sports...

...Missão que começa neste domingo, com a transmissão do Grande Prêmio de ST. Petersburg, na na Flórida.

Claudio Garcia, o Helvio, de ‘Deus Salve o Rei’, se despede da novela nesta sexta-feira...

...Cairá do alto da torre do castelo de Artena, após ser atingido por uma gaivota.

Nesta quinta, a Globo promove uma ação pelo início de ‘Malhação - Vidas Brasileiras’ em cinco cidades do Norte do país...

...É baseada no conceito da nova temporada – ‘Como me vejo. Como o mundo me vê. Como eu sou’ – que guiou o trabalho desenvolvido durante a quinta edição do Globo Lab, com participação de 20 jovens estudantes de comunicação.

Com Aguinaldo Silva de volta ao Brasil, Globo vai acelerar os trabalhos de elenco de ‘O Sétimo Guardião’...

...’Guardião’ que promete reunir um time feminino muito forte, a começar por Lilia Cabral.

C´est fini

A livraria Leitura Megastore do Shopping Pátio Savassi, em Belo Horizonte, dia 12, a partir das 18h30, terá sessão de lançamento da Biografia da Televisão Brasileira, com José Armando Vannucci e este que vos fala. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!