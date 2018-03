Renault inaugura nova fábrica na Grande Curitiba

Nova fábrica da Renault emprega cerca de 100 trabalhadores (foto: Jaelson Lucas / ANPr)

A montadora Renault do Brasil ampliou o investimento no Paraná e inaugurou, ontem, em São José dos Pinhais, uma nova fábrica de alumínios para blocos e cabeçotes de motores. O investimento, de R$ 350 milhões, tem o apoio do programa de incentivo Paraná Competitivo, do Governo do Estado. O governador Beto Richa participou da solenidade e reafirmou o compromisso do Estado com o setor produtivo.

“Estivemos em várias inaugurações da Renault aqui no Paraná. Essa nova unidade, como as outras, representa mais geração de renda, riquezas e oportunidades de emprego para quem mora em nosso Estado”, disse Richa. Desde o início do programa Paraná Competitivo já foram mais de R$ 42 bilhões em investimentos produtivos no Estado. A Renault tem como benefício do programa o diferimento do pagamento do ICMS da fatura de energia elétrica e do gás natural da fábrica de injeção de alumínio por 48 meses.

O presidente da Renault do Brasil, Luiz Pedrocci, afirmou que a construção da nova unidade só foi possível devido ao profissionalismo do Governo do Estado. “O Paraná, que consideramos nossa casa, estimula o investimento e a atividade das empresas”, afirmou.

Com uma área construída de 14 mil metros quadrados, a Curitiba Injeção de Alumínio - CIA, nome dado à nova fábrica da Renault, tem capacidade produtiva anual de 250 mil blocos e 250 mil cabeçotes do motor 1.6 SCe. Aproximadamente 100 profissionais trabalham na unidade.