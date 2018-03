Bairros de Campina Grande do Sul recebem reforço na sinalização nas ruas

A Prefeitura de Campina Grande do Sul, através da secretaria de infraestrutura e logística, está realizando melhorias na sinalização horizontal dos bairros de Campina Grande do Sul. Até o presente momento cinco bairros foram contemplados, os Jardins Eugênia Maria, Jacon Ceccon, Graciosa, Jardim Paulista e a Sede do município.

A secretaria de infraestrutura está realizando estudos de outras regiões da cidade que precisam de melhorias e em breve uma nova licitação será aberta para que estas regiões também sejam atendidas. Além das sinalizações horizontais estão sendo realizados reforços de placas de sinalização – placas de lombadas e de travessias elevadas.