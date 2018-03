Parque Cachoeira terá feira de adoção de cães

No próximo domingo, a Prefeitura de Araucária, por meio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente (SMMA) e de Saúde (SMSA), realizará mais uma edição da feira de adoção de cães. O evento ocorrerá das 10 às 16 horas no Parque Cachoeira. Na última edição, 10 cães foram adotados. Os moradores também poderão levar seus animais de estimação para a microchipagem.

Para adotar um animal é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em qualquer época do ano é possível adotar um dos cães disponíveis para adoção Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Basta entrar em contato pelo telefone (41) 3901-5286. Os cães para adoção do CCZ são todos castrados, desverminados e vacinados. O Centro de Controle de Zoonoses também realiza castração de cães de rua e de cães de família de baixa renda.