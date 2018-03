Curitiba vai ganhar memorial do Rio Iguaçu

Obras darão nova vida ao Parque da Imigração (foto: Franklin de Freitas)

O Parque da Imigração Japonesa, que fica na divisa entre Curitiba e São José dos Pinhais, com acesso pela Avenida Comendador Franco, está em obras. No local, são feitos os preparativas para a implantação do Memorial do Rio Iguaçu, que deve ser entregue nas comemorações de 325 anos de Curitiba. Em dezembro de 2017, a Prefeitura de Curitiba cedeu à Sanepar o uso do parque. No local a Sanepar fará um centro de educação socioambiental e um museu sobre o Rio Iguaçu. Além do Museu, o parque ganhará também uma ciclovia de sete quilômetros, ligando o Parque da Imigração Japonesa ao Parque Náutico. Outra novidade é a construção de um campo de futebol oficial dentro do parque.