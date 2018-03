Curitibanos se unem para ajudar vítimas da chuva do fim de semana

A chuva que atingiu Curitiba no último final de semana deixou um rastro de estragos, mas por outro lado despertou nos curitibanos a fraternidade Tanto é que uma série de ações estão sendo promovidas agora para ajudar as vítimas da chuva. Hoje, por exemplo,o Claymore Highway Bar abrirá as portas para realizar o evento Rock do Bem, que contará com a participação de 23 bandas da cidade. A entrada será a doação de alimentos não perecíveis, agasalhos ou produtos de higiene. Quem não puder levar um desses produtos ainda pode pagar R$ 10 pela entrada. Todas as doações e dinheiro serão revertidos para as famílias atingidas.

Já o Teto, organização que atua nas favelas por meio de uma intervenção territorial focada na melhoria de habitat e moradia, está mobilizando a sociedade para a doação de diversos itens fundamentais para o dia a dia de milhares de famílias. Entre os itens pedidos, colchões, roupas, eletrodomésticos, materiais para higiene e alimentos.