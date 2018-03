Detran-PR quer estender benefício para motoristas de carros e motos

O diretor-geral do Departamento de Trânsito do Paraná, Marcos Traad, encaminhou para o Congresso Federal um projeto de lei que permite que motoristas profissionais, com habilitação nas categorias A e B (carros e motos), façam curso preventivo de reciclagem e, assim, não fiquem com a CNH suspensa. O pedido segue o que já é válido para condutores de caminhões, ônibus e outros veículos pesados. Na reciclagem preventiva, o profissional inicia o curso de reciclagem antes de atingir os 20 pontos na carteira de motorista e evita ficar com a carteira suspensa.

“O Paraná foi o segundo Estado brasileiro a disponibilizar o curso de reciclagem preventivo para as categorias C, D e E, em novembro do ano passado. Desde então, nos preocupamos em equiparar a condição aos motoristas de carros e motos, que também são profissionais e precisam da habilitação para o sustento da família”, conta o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.

Segundo ele, a intenção é evitar que os trabalhadores tenham as atividades profissionais prejudicadas ao ter a habilitação suspensa. Isso porque o prazo mínimo de suspensão aumentou para seis meses, em novembro de 2016. “É economicamente inviável para um motorista profissional ficar tanto tempo sem poder trabalhar. Por isso, achamos que a Lei deve atender também as demais categorias e ser estendida aos motofretistas, mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativos e demais profissionais”, completa Traad.