Os benefícios da terapia das cores

SPA Concept (foto: Divulgação)

Promover relaxamento com elegância e conforto é característica marcante das banheiras hidro de cromoterapia da Axell, que trabalha o controle do estresse. Através do tratamento utilizando luzes em Led, o luxuoso artigo gera beleza para o espaço de banho e resulta em qualidade de vida proporcionando bem-estar e saúde. O Gustavo Feddersen, diretor comercial da Axell Hidrossistemas, empresa gaúcha que produz SPAS e banheiras explica que cada detalhe faz toda a diferença na eficiência do produto, por isso a produção é acompanhada passo a passo. As funções multicoloridas trazem consigo a força que cada cor representa para a cromoterapia. São calmantes, estimulantes energéticos e fontes de equilíbrio que contribui para uma vida mais saudável, além de oferecer muito requinte. Confira alguns produtos:

SPA My Place 200

Gava Ambientes

O novo showroom da Gava Ambientes Completos, no bairro Água Verde, foi apresentado para mais de 250 profissionais de arquitetura, design e decoração. Durante o evento, os convidados foram presenteados com caricaturas feitas na hora, em chapas de MDF, matéria prima do mobiliário da marca.

Gerson Lima

A arquiteta Katherine Weber, o gerente da Gava Ambientes Completos Curitiba Gildo Antonio Haupczinski e a arquiteta Marcela Schneider Rosário.

Luxo, decor e estilo

A StilHaus promoveu um bate-papo com Carlos Ferreirinha para um grupo seleto de arquitetos no restaurante Pobre Juan, no shopping Pátio Batel. Ferreirinha falou sobre as tendências do mercado de luxo para 2018 e de sua experiência, ao contar sobre sua trajetória como primeiro executivo da marca Louis Vuitton no Brasil. Hoje, ele e é o principal formador de opinião sobre mercado premium na América Latina.

Divulgação

Os arquitetos Sérgio Valliatti Jr. e Luciana Patrão, o palestrante Carlos Ferreirinha, e os empresários da StilHaus Mariana e Rodrigo Gaião.

Donatelli Tecidos por Caroline Andrusko

A nova vitrine da Donatelli Tecidos Curitiba, com assinatura da arquiteta Caroline Andrusko, foi apresentada nesta semana em um delicioso brunch. O espaço destacou tecidos com cores, texturas e tramas, combinados com o mobiliário da Villa Batel Decor.

Divulgação

Patrícia Wolfart, gerente da Donatelli Tecidos Curitiba, e as arquitetas Caroline Andrusko e Samara Barbosa.