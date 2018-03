Índice de Preços de Curitiba acumula queda de 0,49% no ano

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Curitiba registrou variação negativa de -0,18% em fevereiro, segunda queda do ano. Em janeiro a taxa foi de -0,32%; já em fevereiro de 2017 o índice havia sido positivo em 0,26%. Com isso, o IPC dos dois primeiros meses de 2018 totaliza oscilação de -0,49%, e nos últimos 12 meses a variação acumulada é de 2,22%. A retração dos preços em fevereiro teve forte influência dos descontos ofertados em alguns medicamentos, do declínio nos valores cobrados em pacotes turísticos e da inflexão no preço da gasolina.