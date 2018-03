Dois homens são presos com cocaína e munições na Ponte da Amizade

No início da tarde desta terça-feira (06), em operação de rotina, no âmbito da Operação Fronteira Integrada, na Aduana da Ponte Internacional da Amizade, servidores da Receita Federal, policiais do BPFron e da Força Nacional realizaram apreensão de cocaína e munições.

A ação ocorreu por volta das 13h, durante abordagem a dois indivíduos que cruzavam a fronteira a pé sentido Brasil. O primeiro era um paraguaio de 40 anos e o segundo um brasileiro de 37 anos. No momento em que se iniciou a abordagem ao paraguaio, o brasileiro empreendeu fuga a pé, correndo em direção ao Paraguai. Imediatamente foi iniciado um acompanhamento tático ao fugitivo. Após alguns metros notou-se que ele portava uma pistola nas mãos e, ao perceber que seria alcançado, jogou-a no rio Paraná, sendo contido em seguida. Em entrevista, o fugitivo confessou que a pistola que jogou no rio era uma calibre 45. Com o paraguaio foram encontradas 104 munições calibre 45 e 300 gramas de substância análoga a cocaína nos bolsos de sua bermuda.

Os infratores, a droga e as munições foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu/PR para os procedimentos legais cabíveis.

A Operação Fronteira Integrada está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalização atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros. Participam da Operação a Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Paraná – BPFRON, Força Nacional de Segurança Pública – FNSP e Foztrans – Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu.