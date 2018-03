Pesquisa CNT traz Lula e Bolsonaro na liderança

GÉSSICA BRANDINO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa divulgada nesta terça-feira (6) aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) seguem liderando as intenções de voto à Presidência. O levantamento feito pela CNT/MDA indica vitória de Bolsonaro nos cenários sem o petista. A pesquisa foi realizada de 28 de fevereiro a 3 de março de 2018 com 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 unidades da federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Em pesquisa estimulada, quando o entrevistador apresenta uma lista de candidatos, Lula aparece no primeiro turno com 33,4% das intenções de voto, e Bolsonaro, com 16,8%. No segundo turno, o ex-presidente chega a 44,1%. Bolsonaro aparece com 25,8%. No segundo turno, o cenário mais favorável ao ex-presidente é contra o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Lula venceria o tucano com 44,5% dos votos. Alckmin alcançaria 22,5%. Sem Lula na disputa, todos os cenários testados para o primeiro turno mostram que Bolsonaro e Marina Silva (Rede) avançariam na disputa. Temer tem a maior taxa de rejeição entre os eleitores: 88% disseram que não votariam nele de jeito nenhum.