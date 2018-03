Barbie homenageia Frida Kahlo e Patty Jenkins em nova coleção

A nova coleção da boneca Barbie vai homenagear mulheres que quebraram barreiras e se tornaram inspirações. A linha “Barbie Mulheres Inspiradoras” inclui a artista Frida Kahlo, a primeira aviadora feminina Amelia Earhart, a cientista espacial Katherine Johnson, e a diretora Patty Jenkins, que quebrou recordes com o filme ‘Mulher-Maravilha’. De acordo com uma pesquisa encomendada pela Mattel, 86% das mães norte-americanas se preocupam com as referências a que suas filhas são expostas e a linha visa motivá-las com histórias de mulheres que fazem a diferença ao redor do mundo. A Barbie foi criada em 1959 pela americana Ruth Handler, que percebeu que sua filha Bárbara gostava de brincar com bonecas de papel que trocavam de roupa. Antes disso, todas as bonecas tinham aparência de bebês.

Brinquedo

Site transforma você em Lego e entrega bonequinho em casa

A loja FireBox, especializada em presentes criativos, lançou um mecanismo que permite aos usuários criarem uma cópia de si mesmos feita em bonequinhos de Lego. Na plataforma “Brick Yourself”, os usuários compartilham dados sobre eles e o portal cria uma réplica personalizada. Para conceber os bonecos com a maior semelhança possível, a plataforma solicita uma foto e faz diversas perguntas como hobbies, trabalho e peças de roupas favoritas. Cada peça 29,90 libras (R$ 135 reais), mais o valor de frete.

Ex-jogador de vôlei

Giba diz ter feito empréstimos para pagar pensão de filhos

O ex-jogador Giba falou ontem sobre a polêmica envolvendo o pagamento da pensão de seus dois filhos. O campeão olímpico revelou ter pego empréstimos com amigos e familiares para pagar a dívida de R$ 82 mil, rebateu acusações da ex-mulher Cristina Pirv e reclamou do valor mensal estabelecido de R$ 12 mil para a pensão. “Não posso ficar quieto quando eles pedem R$ 82 mil de pensão, eu não tenho isso. Eu fiz vários empréstimos. Para pagar tudo agora eu fiz vários empréstimos com meus amigos”, disse Giba em entrevista coletiva em Curitiba, que foi transmitida ao vivo no Instagram do ex-jogador ontem. “Não ganho mais aquilo que eu ganhava, eu vivo o dia a dia. O único salário fixo que eu tenho é da Globo, vi o total sendo colocado na conta dela. E se eu não tivesse palestras ou a família da minha esposa para ajudar? Isso está errado”, falou. Giba se diz chateado com a maneira como o assunto foi abordado na imprensa. O ex-ponteiro reitera que não havia como quitar as pensões e entende que Pirv misturou sentimentos para criticá-lo na mídia.

Show

Luis Fonsi, de ‘Despacito’, virá para Curitiba no dia 3 de maio

Luis Fonsi, da música ‘Despacito’, vai se apresentar em Curitiba em maio. Ele virá ao Brasil pela primeira vez desde que ganhou fama internacional. O show na capital paranaense será em 3 de maio, uma quinta-feira, na Live Curitiba. No dia seguinte, ele se apresenta em São Paulo, no Espaço das Américas. No dia 5, será no KM de Vantagens Hall, no Rio de Janeiro. O artista portorriquenho está com sua turnê ‘Love and Dance’. As vendas de ingressos ainda não começaram.

Redes sociais

Bruna Marquezine bota na internet foto de topless

Bruna Marquezine deixou seus seguidores no Instagram sem fôlego ontem. Ela publicou uma foto sensual, de topless, feita por Bruna Moreira, que já havia clicado a atriz outras vezes e até Sasha Meneghel sem roupa. “Breathe” (“respirar”, em inglês), escreveu Bruna na legenda. Em menos de 20 minutos, o post tinha quase 320 mil curtidas e quase 3 mil comentários. No último domingo (4), Bruna Marquezine embarcou com Neymar em um jatinho, após o craque deixar o hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, onde fez uma cirurgia para corrigir uma fissura no quinto metatarso do pé direito que aconteceu durante um jogo.

Celebridade

‘Tudo na vida precisa de equilíbrio’, diz Anitta sobre uso de celular

Anitta passou quatro dias no Havaí com o marido no começo de março. Caso você esteja se perguntando por que não viu nenhuma foto dela no destino paradisíaco, saiba que ela não fez nenhuma postagem e explicou o motivo ontem. Ela disse que deixou o celular no cofre do hotel durante os quatro dias em que esteve viajando. “Não me entendam mal, a internet faz meu sonho possível, amo, sou grata, reconheço. Converso com vocês que me ajudam tanto. Mas tudo na vida precisa de equilíbrio”, disse ela, em seu Instagram. Ela exaltou as vantagens que a internet possibilitou, como se conectar com pessoas distantes e dar visibilidade para seu trabalho. Contudo, disse que o seu uso de forma equivocada pode trazer malefícios. “Isso foi feito pra nos divertir, e não para nos tornar pessoas ansiosas, depressivas e dependentes. Foi feito para nos unir, e não pra fazer as pessoas brigarem e jogarem ódio umas nas outras”, refletiu.

Níver do dia

Rachel Weisz

atriz e modelo britânica

48 anos