Federação do Rio confirma reabertura do Maracanã com jogo do Fluminense

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou o Maracanã como o palco da partida entre Fluminense e Nova Iguaçu, domingo, às 19h30. O estádio está fechado para o futebol desde dezembro do ano passado, quando recebeu o jogo entre Flamengo e Independiente, válido pela final da Copa Sul-Americana. Apesar da pausa nas atividades esportivas, o Maracanã teve uma agenda lotada de eventos nos últimos meses, com festas durante o Carnaval e shows de astros internacionais da música. Para não desgastar o gramado, a concessionária que administra o espaço retirou a grama e já plantou o novo tapete do Maracanã. O processo durou três dias e já está finalizado.