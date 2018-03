Quina volta a acumular e deve pagar R$ 7 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.622 da Quina. Os números sorteados nesta terça-feira (6), em Palmeira dos Índios (AL), foram os seguintes: 23, 33, 42, 68 e 74. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 7, é de R$ 7.000.000,00. Confira o rateio oficial: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 93 apostas ganhadoras, R$ 6.098,25 Terno - 3 números acertados - 6847 apostas ganhadoras, R$ 124,55 Duque - 2 números acertados - 176671 apostas ganhadoras, R$ 2,65

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.846 da Lotomania. Os números sorteados nesta terça-feira (6), em Palmeira dos Índios (AL), foram os seguintes: 08, 12, 14, 16, 19, 22, 26, 30, 32, 35, 39, 41, 45, 46, 49, 50, 59, 60, 61 e 74. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 9, é de R$ 3.000.000,00. Confira o rateio oficial: 20 números acertados - Não houve acertador 19 números acertados - 22 apostas ganhadoras, R$ 11.691,39 18 números acertados - 308 apostas ganhadoras, R$ 745,62 17 números acertados - 2696 apostas ganhadoras, R$ 59,62 16 números acertados - 28285 apostas ganhadoras, R$ 5,68 15 números acertados - 37826 apostas ganhadoras, R$ 4,24 0 acertos - Não houve acertador

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.152 da Timemania. Os números sorteados nesta terça-feira (6), em Palmeira dos Índios (AL), foram os seguintes: 12, 16, 33, 52, 55, 71 e 77. O time do coração é o Náutico/PE. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 8, é de R$2.200.000,00. Confira o rateio oficial: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 11.951,90 5 números acertados - 189 apostas ganhadoras, R$ 632,37 4 números acertados - 3359 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 29293 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração - NÁUTICO/PE - 7272 apostas ganhadoras, R$ 5,00