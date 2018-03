Ituano vence, cola no líder Corinthians e complica o São Bento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ituano conquistou um importante resultado, nesta terça-feira (6), ao derrotar o São Bento, fora de casa, por 1 a 0, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Com o resultado, o time rubro-negro, que é o que menos perdeu no Estadual-duas derrotas ao lado de Palmeiras e Santos-, assumiu a vice-liderança do Grupo A, com os mesmos 17 pontos do Corinthians. O gol da vitória do Ituano foi marcado aos 25min do primeiro tempo por Júnior Santos. Ele avançou pelo meio e, após um drible, chutou de longe no canto esquerdo, sem defesa para Rodrigo Viana. A torcida agora para a equipe de Itu é contra o Bragantino, que joga na quinta-feira contra a Ferroviária, em Araraquara. O time de Bragança Paulista soma 15 pontos e pode reassumir o segundo lugar com um triunfo. O São Bento, por sua vez, se complicou. O time de Sorocaba completou quatro partidas sem vitória e pode se distanciar da briga pela segunda vaga do Grupo C nas quartas de final. Estacionado nos 14 pontos em terceiro lugar, o São Bento pode ver o Novorizontino ficar três pontos à frente, caso vença o Santos, em casa, nesta quarta. A liderança da chave é do Palmeiras, com 20 pontos. Na última rodada da primeira fase, o Ituano recebe o Palmeiras, enquanto o São Bento joga fora de casa contra o Santos. Piores do Estadual, Linense e Santo André se enfrentam no interior SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Linense e Santo André se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h, no estádio Gilbertão, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. O duelo reúne as duas piores equipes da competição. Sem vencer desde a segunda rodada, o Linense só colecionou derrotas como anfitrião. Todos os seis pontos que o deixam na lanterna foram conquistados fora de casa. Mas, para continuar sonhando com a permanência na elite, um triunfo é mais do que necessário nesta quarta. O Santo André também vive uma situação desesperadora. Com oito pontos, o time do ABC só somou um ponto nas últimas quatro rodadas e depende de um triunfo para perseguir outros times que ainda correm risco de rebaixamento. Pouco à frente de Linense e Santo André estão Ponte Pretas (10 pontos), Ferroviária (11 pontos), Mirassol (11 pontos) e Red Bull (12 pontos).