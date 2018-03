Neymar se diz orgulhoso por esforço do PSG contra o Real

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain foi eliminado da Liga dos Campeões, mas Neymar se mostrou orgulhoso do esforço dos companheiros diante do Real Madrid, nesta terça-feira (6), em jogo no Parque dos Príncipes. "Estou triste pela derrota, muito mais triste por não estar em campo ajudando meus companheiros! O que me deixa orgulhoso é ver o esforço de todos. Parabéns, mon gars, ALLEZ PARIS", escreveu o craque no Instagram. Antes do apito inicial, ele já havia aparecido para manifestar apoio aos colegas de equipe. "Longe, mas estou com vocês!", publicou. A foto mostra que ele optou por assistir ao jogo pelo Esporte Interativo -a outra opção seria a Globo, que também transmitiu o duelo. Em recuperação de cirurgia no quinto metatarso do pé direito, o atacante Neymar ficou atento ao confronto desta terça, mas foi obrigado a ver uma nova derrota do PSG diante do Real Madrid, desta vez por 2 a 1. Cristiano Ronaldo e Casemiro marcaram para os merengues, enquanto Cavani descontou. O camisa 10 esteve em campo no jogo de ida, que também teve vitória do Real Madrid por 3 a 1 no Santiago Bernabéu. Cercado de grandes expectativas, Neymar teve bons lances, mas não se destacou no duelo, que deixou o PSG em clara desvantagem para esta partida de volta. A crônica feita pelo jornal espanhol "Marca" após a vitória do Real foi um recado direto para Neymar. "Se quer vencer, tem que fechar com o Real", escreveu a publicação. Em seu texto, a publicação diz que a eliminatória foi de total domínio do time espanhol, que chegou a ser apontado como zebra para o duelo. O "Mundo Deportivo", de Barcelona, optou por atacar o PSG. Em seu texto, a publicação afirma que a vitória mostra ao PSG que o futebol "não se compra com dinheiro". "Pagar 222 milhões de euros por Neymar não assegurava um compromisso do brasileiro, que nem quis saber de infiltração para poder estar na partida mais importante de sua equipe", escreveu o jornal catalão.