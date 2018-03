Número de mortes no Estado cresce 13,6% entre 2016 para 2017

Desde 2013, quando foi registrado um número recorde de 265 mortes em acidentes de trabalho no Paraná, as estatísticas de acidentes fatais estavam em queda no estado. Esse cenário, contudo, mudou no ano passado, quando foram registradas 209 mortes, alta de 13,6% na comparação com 2016, quando haviam sido 184 mortes,

De 2012 até o ano passado, 1.286 trabalhadores não voltaram para casa, entrando para a estatística de vítimas de acidentes de trabalho com óbito. O número representa cerca de 8,57%% das 15 mil mortes em acidentes de trabalho registrados em todo o país no período analisado. A diferença, porém, é que o Brasil viu cair o número de mortes em 2017 – foram 1.992, queda de 7,6% na comparação com 2016, quando haviam sido registradas 2.156 fatalidades.

“Além da perda de mais de 15 mil vidas humanas, são 2.500 famílias que ficam órfãs a cada ano devido à negligência de empregadores que não consideram o trabalho seguro como condição para o trabalho digno”, alertou o procurador-geral do Ministério Público do Trabalho (MPT), Ronaldo Fleury, durante apresentação dos números do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho.