Botafogo sofre, mas Rodrigo Pimpão decide em vitória sobre o Bangu

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo começou a partida a toda velocidade, deu sinais de que resolveria o jogo com maior tranquilidade, mas o time alvinegro teve de suar muito a camisa para vencer o Bangu por 1 a 0, nesta terça-feira (6), no Engenhão. O gol do triunfo foi marcado pelo atacante Rodrigo Pimpão, aos 10min do segundo tempo. Apesar de o adversário ter jogado em seu limite, o Botafogo mereceu a vitória em sua casa, embora tenha corrido alguns riscos que poderiam ter complicado a vida alvinegra. Com nove pontos, o Botafogo divide com o Fluminense a liderança do Grupo C da Taça Rio. Com apenas três, o Bangu viu uma vaga para a semifinal ficar mais distante. Na próxima rodada, o Botafogo encara o Volta Redonda. Já a equipe alvirrubra visita o Boavista. Com absoluto domínio do território, o Botafogo foi senhor da partida nos primeiros minutos. Não fosse por um gol de Kieza mal anulado, o time já teria mexido no placar logo aos dois minutos. Em cima do Bangu o tempo todo, o Alvinegro colecionou chances com Valencia, Ezequiel, Marcinho e Kieza, mas os donos da casa não conseguiram converter as oportunidades em gols, ainda que não tenha faltado disposição em campo. Sem muita alternativa até então, o Bangu igualou um pouco as ações após a parada técnica. Sem conceder muitos espaços adversário, o time da zona oeste teve boas chances com Michel e Everton Sena. Na melhor delas, Tássio não alcançou a bola e ficou a poucos centímetros de marcar. Acuado, o Botafogo tentou se reorganizar e quase abriu a contagem em boa virada de João Paulo. Sem gols, os alguns dos poucos torcedores que foram ao estádio vaiaram o time na ida para o vestiário. Com o placar em branco, Botafogo e Bangu voltaram dispostos para a etapa final, e Jairinho assustou Gatito nos primeiros minutos de bola rolando. Substituto do contestado Leo Valencia, Marcos Vinícius entrou bem e mudou um pouco a cara alvinegra em campo. Após bom lançamento, Rodrigo Pimpão cortou e bateu no ângulo do goleiro banguense. A comemoração teve "embala neném" em homenagem a Manuela, a filhinha que está por vir. O gol tornou o jogo ainda mais franco, e o Bangu não se abateu com a adversidade no marcador. Jairinho, mais uma vez, e Michel, após um lindo voleio, estiveram perto de empatar a partida para os visitantes, que não desistiram um só minuto. Já desgastadas, as duas equipes afrouxaram a marcação e faltou um pouco mais de capricho na hora de concluir em gol. Com chances desperdiçadas de parte a parte, o jogo seguiu aberto até o apito final de Rodrigo Nunes de Sá, para alegria e alívio da torcida alvinegra. BOTAFOGO Gatito; Marcinho, Benevenuto, Igor Rabello, Moisés; Rodrigo Lindoso, João Paulo, Leo Valencia (Marcos Vinícius); Ezequiel (Marcelo), Rodrigo Pimpão (Luiz Fernando), Kieza. T.: Alberto Valentim BANGU Célio Gabriel; Valdir, Michel, Oliveira, Leonardo Jesus (Guilherme); Marcos Júnior, Magno, Everton Sena, Éberson (Luiz Henrique); Marquinhos, Tássio (Jairinho). T.: Alfredo Sampaio Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro Juiz: Rodrigo Nunes de Sá Cartões amarelos: Marcos Júnior, Tássio, Leonardo Jesus, Marquinhos, Oliveira (Bangu); Marcelo (Botafogo) Gols: Rodrigo Pimpão, aos 10 minutos do segundo tempo