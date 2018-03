Incêndio destrói loja de tintas e deixa bombeiro ferido em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grande proporção destruiu na madrugada desta quarta-feira (7) uma loja de tintas na região da Saúde, zona sul de São Paulo. Um bombeiro ficou ferido. O incêndio começou por volta da 1h na loja localizada na avenida do Cursino. Segundo os bombeiros, a grande quantidade de tinta e solventes no local fez com que o fogo se espalhasse rapidamente. Vinte e nove equipes do Corpo de Bombeiros, totalizando 84 homens, foram enviadas a loja para combater o incêndio, que foi controlado às 3h. Moradores de casas vizinhas tiveram que deixar os imóveis. Durante o combate ao fogo, um bombeiro ficou ferido após ter sido atingido por uma explosão na loja. Ele teve uma luxação no braço e foi levado ao pronto-socorro do Hospital Cruz Azul. Por volta das 6h, equipes dos bombeiros ainda permaneciam na loja fazendo o trabalho de rescaldo para evitar o surgimento de novos focos de fogo. A avenida do Cursino ficou bloqueada até às 4h20 para o trabalho de combate ao fogo pelos bombeiros.