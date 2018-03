Pérola se automedica e desmaia nos braços de Alex em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriela (Camila Morgado) conversa com Jade (Yara Charry), que sofre ao ter sua intimidade exposta na internet. Pérola (Rayssa Bratilieri) descobre que o pai foi preso por corrupção e Alex (Daniel Rangel) fica aflito com o estado da namorada. Gabriela sugere que Marcelo implemente o projeto de educação da ONG no colégio Sapiência. Rosália (Guta Stresser) afirma a Isadora que continuará trabalhando com ela. Maria Alice (Alice Milagres) se preocupa com a mãe Rosália. Flora (Jennifer Oliveira) e Alex conhecem a ONG e Vinícius comemora com Gabriela a possibilidade de parceria com o Sapiência. Maria Alice viaja para o Rio de Janeiro. O conselho do colégio recusa o trabalho com a ONG e Gabriela considera pedir demissão. Pérola se automedica e desmaia nos braços de Alex. Maria Alice chega na casa de Pérola e fica surpresa com o estado da menina. Os alunos pedem que Gabriela permaneça no colégio.