Conselheiro termina com Eva e procura Celeste

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernão (Jayme Matarazzo) finge lutar contra Gregório (Cristiano Garcia). Emília e Tiana acreditam que o rapaz as salvou. Artur (Guilherme Leicam) pede a mão de Celina (Barbara França) em casamento para Alzira (Deborah Evelyn), que ofende o noivo da filha. Lucinda (Andreia Horta) comemora o sucesso de seu plano com Fernão. Gregório (Cristiano Garcia) afirma a Leonor (Beatriz Campos) que Lucinda está em suas mãos. Conselheiro termina o relacionamento com Eva (Júlia Almeida) e confessa que ainda ama Celeste Hermínia (Marisa Orth). Natália (Giulia Gayoso, Tomaso (Ricardo Vianna), Giuseppe (Guilherme Prates) e Helena (Jessika Alves) planejam seu casamento. Conselheiro e Celeste declaram-se um para o outro. Teodoro (Henri Castelli) se desespera com a ruína de seus investimentos. Emília convida Fernão para um jantar em família. Felícia (Amanda de Godoi) surpreende Teodoro ao afirmar que permanecerá a seu lado. Maria Vitória (Vitória Strada) e Vicente (Bruno Ferrari) preparam-se para voltar ao Brasil com Mariana. Fernão (Jayme Matarazzo) e Inácio (Bruno Cabrerizo) se encontram.