Polícia apreende US$ 440 mil com comerciante chinês na BR-116

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta terça-feira (6) quase US$ 440 mil em dinheiro com um comerciante chinês que viajava de ônibus pela rodovia Régis Bittencourt, na região de Registro (a 188 km de São Paulo). O valor convertido chega a pouco mais de R$ 1,4 milhão. Segundo a polícia, o suspeito havia saído de Curitiba em um ônibus com destino ao Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, mas foi parado por volta das 15h30, no km 439 da estrada. Durante a vistoria, os maços de dólares foram encontrados na bagagem do estrangeiro. Questionado, ele falou que é comerciante da região da 25 de Março, no centro de São Paulo, e que usaria o valor para pagar transações comerciais. Ele, no entanto, não tinha comprovação da origem do dinheiro, o que só é permitido para valores em dólar equivalentes a até R$ 10 mil. A polícia afirmou que durante a abordagem, o suspeito deu a entender que os policiais poderiam ficar com metade do dinheiro, mas voltou atrás e se desculpou falando que não falava bem o português, disse a PRF. O caso foi registrado como crime contra a ordem tributária e o homem foi liberado para responder em liberdade. Na semana passada, a Polícia Militar apreendeu outros R$ 1,8 milhão em um carro que trafegava pela região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Os dois homens que estavam no veículo tentaram subornar os policiais durante a abordagem, mas foram presos. Transportar grandes valores em espécie não é crime no país, desde que o montante tenha origem comprovada. O advogado Ademar Gomes, presidente da Associação dos Advogados Criminalistas de SP, diz que a verificação pode ser feita com demonstrativos do imposto de renda e documentos que atestem, por exemplo, que o valor transportado saiu de uma transação comercial. Caso contrário, durante uma abordagem policial surpresa, o dinheiro será apreendido e ficará sob a guarda da polícia até que seja confirmada sua legalidade.