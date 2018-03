Governo Trump processa estado da Califórnia por leis pró-imigração

ESTELITA HASS CARAZZAI WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Em um movimento que acirra a queda de braço imigratória nos EUA, o Departamento de Justiça americano entrou com uma ação contra o estado da Califórnia na noite desta terça (6), questionando leis locais que protegem imigrantes. O governo do presidente Donald Trump questiona a legalidade de três dispositivos estaduais, aprovados nos últimos meses, que limitam a obrigatoriedade de empresas e autoridades locais colaborarem com a agência de imigração federal, a fim de reportar a existência de estrangeiros sem documentação. Uma das leis, por exemplo, proíbe autoridades policiais de perguntar sobre o status legal de imigrantes durante procedimentos de rotina. Esse tipo de regra fez com que a Califórnia e outras regiões do país fossem conhecidas como "santuários" para imigrantes -algo a que Trump afirma ser absolutamente contrário. O anúncio seria feito pelo secretário da Justiça, Jeff Sessions, em discurso nesta quarta (7) em Sacramento, capital da Califórnia, mas foi adiantado pela imprensa. "O Departamento de Justiça e o governo Trump irão lutar contra essas políticas injustas, desleais e inconstitucionais que foram impostas a vocês", dirá o secretário, de acordo com trecho do discurso divulgado pelo jornal The New York Times. "Eu acredito que iremos vencer." Houve reação de políticos locais. "Em um momento de turbulência política sem precedentes, Jeff Sessions vem à Califórnia para dividir e polarizar a América. Triste!", afirmou o governador da Califórnia, o democrata Jerry Brown. A ação deve tramitar na Justiça federal. Há ainda a possibilidade de que o governo Trump acione outros estados que possuam leis semelhantes.