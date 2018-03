'Fui burro, estou pagando o preço por isso', diz Mahmoud após deixar o BBB 18

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mahmoud saiu do BBB 18 se sentindo um pouco burro, mas em paz com o que já não tinha remédio: ele poderia ter salvado a si mesmo do paredão se tivesse votado em Diego em vez de Wagner na votação de domingo (4), que foi aberta. Por causa do empate, Mahmoud acabou emparedado pela líder Patrícia, responsável pelo voto de minerva. Em entrevista a Fernanda Keulla após sua eliminação com 57% dos votos, Mahmoud admitiu que não raciocinou muito bem na hora do voto, mas ponderou que havia prometido lealdade a Diego. "Eu poderia ter na hora mudado meu voto e ido no Diego, eu até cheguei a pensar nisso. Faria sentido porque o Diego já fez complô para me colocar no paredão. Mas não quis ser incoerente. Nem foi por lealdade a ele, foi por birra. Prometi uma coisa e cumpri até o fim", ponderou. "Mas tudo está predestinado, tudo acontece por uma razão nesse jogo", se conformou o sexólogo. Uma das surpresas de Mahmoud ao deixar a casa foi assistir os VTs de Patrícia e ver que a cearense não é tão amiga dele como se pensava. AMIZADES "Eu via maldade no Diego e na Ana Paula, mas não via na Patrícia", confessou o rondoniense. Até sua irmã, Monaliz, concordou. "O que dava mais raiva ao assistir o programa era ver ele achando que a Patrícia era amiga dele." Feliz ao saber que Gleici continua na casa, Mahmoud levantou torcida pela amiga. "Se o Wagner estiver sendo falso com ela, eu pulo de volta na casa e separo os dois! Mexeu com a Gleici, mexeu comigo!", disparou ele, que foi um dos responsáveis por aproximar o casal. Outro grande amigo de Mahmoud na casa foi Lucas, que apareceu no telão para falar com o eliminado. Lucas acabou ganhando os holofotes, já que todo mundo (inclusive Mahmoud) quis saber qual seria o desfecho de seu relacionamento com Ana Lúcia. "Não estamos mais juntos. As minhas atitudes foram muito julgadas aqui fora por causa da amizade que eu tive com a Jéssica, e foi muito além do que deveria. A Ana ficou muito famosa, ficou conhecida, as pessoas se sensibilizaram com a história e agora todo mundo só me para na rua para perguntar dela, não me perguntam nem do 'Big Brother'", desabafou Lucas.