Atriz pornô processa Trump para anular termo para omitir suposta relação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz pornô americana Stormy Daniels abriu nesta terça-feira (6) um processo contra o presidente Donald Trump para invalidar um documento em que ela teria se comprometido a não comentar as supostas relações sexuais que tiveram. Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, afirma que ela e o presidente mantiveram um relacionamento entre meados de 2006 e o início de 2007, quando Trump já era casado com Melania e seu filho mais novo, Barron, era recém-nascido.

O termo de confidencialidade foi feito e assinado pelo advogado pessoal do presidente, Michael Cohen, em 28 de setembro de 2016, dez dias antes da eleição. Cohen diz ter pago US$ 130 mil do próprio bolso para que a atriz firmasse o documento. No processo, aberto em um tribunal de Los Angeles, ela argumenta que o termo é nulo porque o mandatário nunca o assinou pessoalmente e pede a invalidez para poder dar detalhes sobre a suposta relação.

A atriz afirmou que se encontrou com Trump em Lake Tahoe, no estado de Nevada, e em Beverly Hills na Califórnia. Segundo ela, eles fizeram sexo juntos uma vez, dando início a uma relação platônica. Tanto Cohen quanto Daniels negam que ela tenha sido amante do presidente. A ação judicial, porém, deve ser considerada inválida porque só foi assinado pela atriz e pelo advogado e porque as partes envolvidas trocaram seus nomes no acordo feito por Cohen.

Nele, o nome usado para se referir ao mandatário era David Dannison e a ela, Peggy Peterson, embora um anexo exibissem suas identidades reais. Daniels acusa o advogado e o presidente de tentar silenciá-la de forma agressiva para assegurar sua vitória nas eleições e cita, entre as tentativas de intimidação, um processo aberto por Cohen em um tribunal de arbitragem na semana passada. Também acusa o defensor de Trump de forçá-la em janeiro a assinar uma declaração em que negava a existência da relação.

O caso foi revelado no dia 12 daquele mês pelo jornal The Wall Street Journal. Em fevereiro, a revista New Yorker afirmou que o presidente teve outro caso extraconjugal com a ex-modelo da revista Playboy Karen McDougal no mesmo período das supostas relações com Stormy Daniels. O republicano também nega a existência da relação.