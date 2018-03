'Gastamos 400 mi de euros e não passamos das oitavas', diz meia do PSG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A categórica eliminação do Paris Saint-Germain para o Real Madrid nas oitavas da Liga dos Campeões deixou o meio-campista Julian Draxler frustrado e irritado. Em uma entrevista para a emissora alemã ZD", o jogador não aliviou nas críticas à postura do time e lembrou que o alto investimento no mercado não impediu uma nova frustração. "Eu acho que nós deveríamos colocar o rival sob pressão desde o início do jogo, mas nós não fizemos isso e esse é o motivo de merecermos ser eliminados", disse Draxler após a derrota por 2 a 1 para o Real, na terça-feira (6), em Paris. Em Madri, os espanhóis já haviam vencido por 3 a 1. "No verão [janela de transferências], nós gastamos 400 milhões de euros [cerca de R$ 1,6 bilhão] e todos falavam em mudança, mas não conseguimos passar da segunda fase. Eu estou convencido de que o time é muito, muito bom. Mas você vê em jogos como esse que fica faltando alguma coisa, o que nos deve fazer pensar", disse Draxler, que está no clube desde o ano passado. Chefiado por Nasser Al-Khelaifi desde a temporada 2011/12, o PSG investiu no período algo perto dos R$ 4,5 bilhões, segundo cotação atual, e não passou das quartas de final das quartas. Para a atual temporada, o clube gastou 222 milhões de euros com o atacante Neymar e investiu em Mbappé. Para Thiago Silva, também sobrou frustração por não ver o investimento ter resultado na Liga dos Campeões. O clube ainda disputa a Copa da França e a Copa da Liga Francesa e é líder absoluto do Campeonato Francês. "Acho que toda eliminação causa frustração, tristeza, não tem uma pior que a outra. Por mais que a gente tenha se reforçado, para esse ano não foi possível passar às oitavas, onde mais uma vez encontramos uma excelente equipe favorita ao título e não fomos capazes de ganhar. No primeiro jogo fomos melhor do que hoje, pela pressão de ter que ganhar. Mas jogos grandes são decididos nos pequenos detalhes e eles fizeram a diferença nos dois jogos", disse.