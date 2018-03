Pimpão vence desconfiança e inicia retomada no Botafogo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos grandes nomes do Botafogo na campanha alvinegra na Libertadores em 2017, Rodrigo Pimpão terminou o ano passado questionado e sem o reconhecimento experimentado ao longo da caminhada continental. Sua queda livre coincidiu justamente na época em que o Botafogo perdeu posições e terminou fora do grupo do Brasileiro que conseguiu uma vaga no torneio internacional, e a permanência no time era questionada por muitos torcedores. O ano virou, o Botafogo já está em seu segundo técnico, mas Rodrigo Pimpão parece estar recuperando a confiança depositada por Felipe Conceição e Alberto Valentim. Ainda que longe de seus melhores dias, o camisa 7 fez o gol da vitória do time alvinegro diante do Bangu, na terça (6). O jogador foi franco ao comentar o seu momento e optou por manter os pés no chão mesmo após a noite de herói. Ao "Sportv", ele analisou sua atuação: "Fico muito feliz de ter ajudado com um gol. Não estava fazendo um bom jogo no primeiro tempo, mas voltamos com outra cara". Valentim minimizou as críticas ao jogador e defendeu seu desempenho. Para ele, a desconfiança tem a ver com o início de ano agitado em General Severiano. "Alguns jogadores ficaram mais visados, mas o Pimpão está treinando bem e tem se esforçado", acrescentou. Se as coisas começam a se acertar em campo, Pimpão também vive um momento feliz em casa. Nesta quarta (7), o jogador aguarda a chegada de Manuela, sua filha. "São cinco anos tentando mais um filho, agora vem a Manuela. O Botafogo está me apoiando muito", disse ele, que "embalou um neném" após seu gol. Com 9 pontos ganhos, o Botafogo divide com o Fluminense a ponta do Grupo C da Taça Rio —o rival leva a melhor no saldo de gols. Na próxima rodada, o time de General Osório visita o Volta Redonda, domingo (11), 17h, no Raulino de Oliveira.