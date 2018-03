EUA anunciam sanções contra Coreia do Norte por morte de irmão de ditador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os EUA anunciaram nesta terça-feira (6) novas sanções contra a Coreia do Norte por considerar que o regime de Kim Jong-un usou uma arma química para matar Kim Jong-nam, irmão mais velho do ditador, na Malásia. Crítico a seus familiares e vivendo no exílio desde 2001, Jong-nam morreu após ter sido atingido por spray atirado por duas mulheres no terminal de embarque do aeroporto de Kuala Lumpur em 13 de fevereiro de 2017. Ele morreu minutos depois. O governo malasiano identificou a substância como gás VX, agente que ataca o sistema nervoso das vítimas expulsando os fluidos corporais, levando à morte por convulsão e paralisia. As duas autoras, uma indonésia e uma vietnamita, são processadas pelo homicídio na Malásia. O caso abriu uma crise diplomática e levou à expulsão de diplomatas acusados de contratarem as mulheres e trazerem o gás. Segundo a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, as sanções dizem respeito à Lei de Controle e Eliminação de Armas Químicas e Biológicas, que prevê retaliações americanas aos países que as usem. Nauert afirma que o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, determinou que os norte-coreanos "usaram armas químicas em violação às leis internacionais e contra seus próprios concidadãos". As novas punições ao regime norte-coreano são anunciadas horas depois que Kim Jong-un manifestou interesse em negociar com o governo americano e suspender os testes de mísseis e de bombas nucleares durante o diálogo.