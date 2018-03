Forças Armadas fazem operação na Vila Kennedy, no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 900 militares das Forças Armadas estão atuando na manhã desta quarta-feira (7) na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro, com o emprego de blindados, aeronaves e equipamentos pesados de engenharia. As informações são da Agência Brasil. A operação é coordenada pelo Gabinete de Intervenção Federal e envolve o Comando Conjunto e a Secretaria de Segurança Pública. Os militares fazem o cerco, estabilização dinâmica da área e desobstrução de vias. A Polícia Civil atua para cumprir mandados de prisão. “Algumas ruas e acessos nessas áreas poderão ser interditados e setores do espaço aéreo poderão ser controlados, oportunamente, com restrições dinâmicas para aeronaves civis”, informa a nota divulgada pelo Comando Militar do Leste. As operações dos aeroportos Santos Dumont e Internacional Tom Jobim/Galeão não foram afetadas.