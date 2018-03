Comitê da Copa na Rússia muda de presidente e tem terceiro chefe diferente

FÁBIO ALEIXO MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - A menos de 100 dias para o início da Copa do Mundo da Rússia, o COL (Comitê Organizador Local) tem um novo presidente, o terceiro desde sua criação. O vice-primeiro ministro Arkadi Dvorkovich, 45, foi apontado pelo Governo para chefiar os preparativos até a reta final. Dvorkovich substitui Alexei Sorokin, que estava no cargo desde o fim do ano passado em substituição a Vitali Mutko. Ele já fazia parte do Conselho Supervisor do Comitê. Mutko renunciou à presidência em dezembro para tentar reverter na CAS (Corte Arbitral do Esporte) a decisão do COI (Comitê Olímpico Internacional) que o baniu para sempre de qualquer atividade esportiva. Com Dvorkovich assumindo a presidência, Sorokin voltará a ocupar apenas o cargo de diretor executivo da entidade, posto que estava acumulando até agora. Dvorkovich é considerado um aliado muito próximo do primeiro ministro russo Dmitri Medvedev e peça importante na política internacional da Rússia. Procurada pela reportagem, a Fifa informou estar ciente da mudança e que isso não impactará a preparação para a Copa. "A Fifa tomou conhecimento da colocação de Arkadi Dvorkovic como presidente do COL. Continuaremos trabalhando juntos com o Sr. Dvorkovich e Alexei Sorokin em todas as questões operacionais prévias à Copa do Mundo".