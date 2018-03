Em Genebra, Porsche reforça ofensiva elétrica com esportivo off-road

FERNANDO VALEIKA DE BARROS GENEBRA, SUÍÇA (FOLHAPRESS) - Meses depois de revelar a versão de série do Mission E, um sedã esportivo elétrico com quatro portas já com produção confirmada para 2019 que pretende rivalizar com o americano Tesla S, a Porsche partiu para a briga em outro segmento: o dos utilitários. A marca lançou no Salão de Genebra o protótipo do que deverá ser o seu utilitário esportivo, movido a baterias, o Mission E Cross Turismo. "Este carro tem estilo off-road com elementos típicos de um Porsche, como seus faróis dianteiros arredondados", diz o alemão Michael Mauer, vice-presidente de Design da Porsche. "Será um carro bom para viver o dia a dia na cidade, mas também talhado para encarar estradas de terra", afirma o executivo. Até quatro passageiros podem viajar no carro, sentados em bancos individuais, com conectividade a bordo. Com 4,95 metros de comprimento, montado na mesma plataforma do Mission E, no asfalto o novo Porsche terá cerca de 400 quilômetros de autonomia e desempenho de carro esportivo. Com cerca de 600 cavalos de potência, gerados por dois motores elétricos, pode acelerar de 0 a 100 km/h em 3s5 e crava 250 km/h de velocidade máxima. A diferença em relação ao sedã elétrico da Porsche é que graças à maior distância do solo, chassi que se adapta às condições do terreno e pneus com 20 polegadas, também poderá encarar trilhas mais leves. Ou seja, terá como alvo o mesmo público de outro carro da Tesla, o Modelo X.