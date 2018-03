Caminhão carregado de alumínio tomba na BR-376, em Tijucas do Sul

(foto: PRF-PR)

Um acidente envolvendo um caminhão deixou a BR-376 , em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, interditada por cerca de meia hora nesta manhã de quarta-feira, 7.

Por volta das 07h50, um caminhão, que transportava alumínio para reciclagem, tombou na curva do km 648, da BR-376, segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR).

Os agentes da PRF, ao verificarem o disco de tacógrafo do veículo, verificaram que no momento do acidente o motorista estava a 110 km/h. Portanto, a causa provável do acidente foi o excesso de velocidade. Não houve vítimas.

Pista sentido norte liberada e sul, em cerca de 30 minutos.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia.