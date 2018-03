Justiça determina que Oi indenize Leandro Hassum

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leandro Hassum venceu um processo que moveu contra a empresa Oi por danos materiais e morais por uso indevido de sua imagem com a finalização de comercialização de um produto. Na sentença, a juíza determinou que a empresa indenize o humorista em R$ 20 mil. A Oi alegou que utilizou a imagem do autor para divulgar o produto (TV com fibra ótica) especificamente para divulgar o filme que estrelava. Mas, no processo, Hassum diz que a empresa exibiu sua imagem em dois momentos: no primeiro, faz referência ao filme que havia estreado na Rede Telecine, "Os Caras-de-Pau"; e no segundo, há apenas a imagem dele, dissociada de qualquer contexto do filme, e associada ao produto comercializado pelo réu. "Desta forma, concluiu que o réu utilizou a imagem do autor e seu prestígio para agregar valor ao produto comercializado, mediante uso indevido de sua imagem". A decisão em primeira instância foi da 18ª Vara Cível do Rio de Janeiro.